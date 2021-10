Las críticas de Paul McCartney a The Rolling Stones: “Son una banda de covers de blues”

El exbajista de Los Beatles, Paul McCartney, arremetió contra la también icónica banda inglesa Los Rolling Stones y su música.

Durante una entrevista para The New Yorker, mientras promociona su nuevo libro, McCartney dijo: “No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de 'covers' de blues, eso es lo que son los Stones”.

También aseguró que Los Beatles tenían una red “un poco más amplia” que la de Los Stones.

No obstante, esta no es la primera vez que el exbeatle se compara con los Rolling Stones, pues en 2020, dijo que su banda era “mejor”.

“Su material tiene sus raíces en el blues. Cuando escriben cosas, tiene que ver con el blues. Mientras que nosotros teníamos un poco más de influencias. Hay muchas diferencias, pero amo a los Stones, pero estoy contigo. Los Beatles fueron mejores", expresó Paul McCarney.

Ante lo anterior, el cantante principal de los Stones, Mick Jagger , solo respondió: "Obviamente no hay competencia".

Paul McCarney lanzará su más reciente libro, llamado ‘The Lyrics’, el próximo 2 de noviembre