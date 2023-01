Las fotos a las que Maleja Restrepo goza hacerles zoom para ver sus estrías y “dejar esa vaina así”

Las imágenes, donde aparece en vestido de baño, son de una sesión de yoga con su hermano en un paradisiaco lugar. Al verlas, Tatán envió un sugestivo mensaje.

Maleja Restrepo sorprendió a sus seguidores en Instagram con una serie de fotografías en las que evidencia sus capacidades para ejecutar las complejas posiciones del yoga y la confianza con los demás, pero también que no le preocupa lucir su figura al natural y mostrarse tal como es.

“De esta sesión de fotos me gustan muchas cosas: la compañía, la confianza que tengo en otros, la confianza que me tengo, el paisaje que me rodea, la dicha de hacerles zoom a las fotos verme estrías, un poco de celulitis y dejar esa vaina así (bien pueda y hágale zoom)”, escribió la youtuber.

La caleña realizó esta sesión de yoga junto con su hermano Juan Pablo Restrepo en un paradisiaco lugar, donde también estuvo su esposo Sebastián ‘Tatán’ Mejía, su hija Guadalupe y otros familiares.

Y mientras muchos calificaron de perfecta a Maleja, pues no le encontraron estrías y mucho menos celulitis, ‘Tatán’, al ver las habilidades de su esposa para contorsionarse, no dudó en ponerle humor a la situación.

“Yo, porque no me sabía esa... esta misma noche pongo un catre en el cuarto”, comentó el manizalita en la publicación.

Y precisamente una de las que elogio a Maleja fue su prima y también Señorita Colombia, Gabriela Tafur. “Yo le hago zoom y te veo perfecta. Cada día más divina. Te adoro”, afirmó.

Hasta Greeicy Rendón calificó de “parchesoteeeee” lo que hizo su coterránea, quien no solo enamora con sus ocurrencias y la bonita familia que tiene, sino con su figura al natural.