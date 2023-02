Las ideas de Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, para las recientes canciones de su mamá

La que muchos han llamado ‘trilogía de Shakira contra Gerard Piqué’ ha suscitado comentarios contra la barranquillera y hay quienes han dicho hasta que la artista no ha pensado en el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, ella se ha encargado de dejar claro que ambos están bien y que, incluso, la participación de ellos ha sido clave en sus más reciente éxitos.



“Ellos tienen una participación en mi carrera bastante activa, porque tienen buenas ideas y tienen mucho criterio y opiniones, siempre estoy escuchando sus opiniones. Siempre tienen algo que decir”, reconoció Shakira sobre Milan y Sasha.

Milan y Sasha, claves en ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y la ‘Session #53’

Según las declaraciones de Shakira en entrevista con el medio N+ de Televisa, sus hijos tuvieron gran influencia en el video de ‘Te felicito’: “Sasha, el menor, tuvo la idea del robot y Milan, lo del fuego verde”.

Pero este no ha sido el único aporte de Milan y Sasha en las publicaciones de la cantante colombiana que siguen dando de qué hablar. Por ejemplo, el arte gráfico de Monotonía lo hizo Sasha en su Ipad.

“No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony y le dije ‘tú qué opinas’ y me dijo ‘no, mami, yo te lo hago’ y se puso en su Ipad y me lo mandó y yo se lo mandé a la gente de Sony”, subrayó Shakira.

La barranquillera, que en el mismo diálogo con el periodista Enrique Acevedo confesó que el último año ha sido uno de los más duro de su vida, tras la separación del exfutbolista Gerard Pique, papá de Milan y Sasha, relató que cree “que los niños tienen una sensibilidad especial y yo los escucho".

De hecho, lo de la ‘Sesión #53’ con Bizarrap es el resultado de una sugerencia de Milan. “Me dijo: ‘mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino. Le mandó un audio a la mánager diciéndole: ‘Yeimmy, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap’. Él me introdujo a la música de Bizarrap, es lo bueno de tener hijos chiquitos también”, indicó entre risas.

Milan “es muy genio”, reconoció, pues la ‘Session #53’ ha roto varios récords en las plataformas digitales. Es la canción más escuchada, entre otras, en Spotify y Youtube.

Además, “tiene un ojo crítico, como su madre. Se parece muchísimo la forma”, agregó Shakira sobre su hijo mayor.