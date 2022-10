Las impresionantes cifras de Karol G este año

Karol G consolida su gira por Estados Unidos como una de las más taquilleras este año en el mundo y su primer billón de reproducciones en plataformas digitales.

La canción ‘Bichota’ cumplió 2 años y durante este tiempo se convirtió en todo un movimiento de empoderamiento, un himno para las mujeres y la comunidad LGBTI.

Publicidad

‘Bichota’ celebró su lanzamiento un 23 de octubre, el mismo día en que también se lanzaron éxitos de grandes divas del pop. ¿Casualidad o coincidencia?

Lo cierto es que un 23 de octubre de 2006 Beyoncé saco ‘Irreplaceable’, su estreno más exitoso. Ese mismo día, en 2007, salió ‘Rehab’ de Amy Winehouse y el 23 de octubre de 2015 Adele lanzó ‘Hello’, una de sus canciones más famosas.

En 2019, Selena Gomez estrenó 'Lose you to love me', uno de los mejores temas pop para las rupturas y su primer número 1 en Billboard.

El tema que La bichota sacó en 2020, se convirtió en su identidad y una de las canciones que ayudó a la internacionalización de Karol G, la cantante de 31 años, que ha dedicado su vida al sueño musical y quien hace 9 decidió metérsela toda a su carrera, al iniciar con el tema ‘Amor de dos’. junto a Nicky Jam.

Publicidad

La bichota se posiciona hoy como la única mujer en el listado global de las giras más taquilleras del mundo. Allí figuran Ed Sheeran, Bad Bunny y Daddy Yankee, entre otros.

Además, Karol está en la octava posición con su ‘Strip love tour’, sobre ‘My chemical romance’ y ‘Post Malone’.

Publicidad

Récords que se suman a los impuestos por temas como ‘Tusa’, ‘Provenza’ o ‘Mami’. Definitivamente, una artista imparable.