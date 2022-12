“Las Kardashian son mucho más importantes que García Márquez”: youtuber española

Esther CM, una youtuber española que se ha abierto espacio en redes a través de un estilo humorístico basado en la superficialidad, insultó la memoria del nobel colombiano Gabriel García Márquez con palabras de grueso calibre.

El video, que pasó inadvertido para los colombianos, fue publicado en Youtube a inicios de octubre. En él, la joven insiste en que las Kardashian “son mucho más importantes que García Márquez”.

¿Y cuál es argumento central de semejante planteamiento? Prácticamente ninguno. Fiel a su estilo Esther CM divaga sin concluir en ningún aspecto.

“Mira Gabriel, relájate porque el título bueno, pero luego me veo el libro y es una mierda”, dice la youtuber muy seria, sin dejar suponer que sus afirmaciones sean satíricas ni de sarcasmo, sino evidenciando una vanalidad mayúscula.



“Si os habéis leído alguna vez un libro de García Márquez, que espero que no, tiene una estrategia, que es que él no cuenta las cosas en una línea temporal sino que va dando saltos en el tiempo. Básicamente se dedica a joderte la vida”, añade Esther CM.

“Esto es cultura, es muy importante saberlo”, dice la joven arquitecta quien en uno de los momentos de mayor histrionismo. Esto, sin dejar de quejarse por la supuesta dificultad de su labor: “qué difícil es youtuber”, incluso llega a decir.

¿Chiste flojo o incomprendido?

La andanada de críticas en contra de la joven por sus desatinados comentarios no se ha hecho esperar.

“No puedes ir así por la vida diciendo que García Marquez es una mierda y camuflarlo como un comentario argumentado, porque sencillamente no lo es, puedo entender que no te guste pero no puedes tratar de comprender el mundo de un escritor del que ni siquiera sabes su nacionalidad”, le contestó a la española el usuario Franz El Sacristán.

“Se denota la cultura de aquí hasta España. Dos minutos de pérdida total de tiempo pensando que iba a ser un chiste pero al ver la seriedad de la youtuber no tengo otra cosa más que decir que ojalá nunca intente tener hijos porque eso sí sería trágico”, respondió por su parte Alfonso Cruz Rivera.

“No es que García Márquez sea santo de mi devoción, pero de ahí a calificarlo de ‘mierda’, hay un abismo. Es uno de los representantes más reconocidos del "Realismo mágico" y también un embajador cultural de nuestra América Latina, eso para empezar. No es mi intención molestarte, pero deberías estudiar más sobre literatura si quieres hablar de ella”, escribió Jesús Cabrera.