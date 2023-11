Las Mean Girls originales se reunieron y son tendencia: ¿en qué están trabajando?

Una de las películas que más marcó a la generación de jóvenes de inicios de los 2004 fue Mean Girls o Chicas Pesadas, protagonizada por las actrices Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert. Después de casi 20 años, varios actores se reunieron interpretando nuevamente a los mismos personajes.



Durante los últimos años a la industria del entretenimiento la ha marcado una tendencia nostálgica, dentro de la cual las reuniones y el reencauche de producciones que fueron exitosas en el pasado se convierten en un fenómeno para los televidentes.

Desde hace tiempo los fanáticos de Mean Girls estaban a la espera de que se hiciera algo con la versión original, pues la película que se hizo en 2011 no fue tan memorable.

Aunque no era lo que los fans esperaban, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert volvieron a ponerse los zapatos de Cady Heron, Karen Smith y Gretchen Weiners, respectivamente para un comercial de la cadena de supermercados Walmart.

Lo que no han conseguido los grandes estudios, lo logró esta corporación, regresando al mundo de las Mean Girls, pero 20 años después. ¿Qué ha pasado en la vida de los personajes en esta versión?

Según el video que ya acumula millones de reproducciones en redes sociales y plataformas de video, causando tendencia entre los fans, Cady Heron se convirtió en la consejera de la escuela en la que sucedieron los hechos en 2004.



Por su parte, Karen Smiths es la presentadora del clima en el noticiero local y Gretchen Weiners es la madre 'moderna', cuya hija es la nueva Regina George de la escuela.

Mencionando al icónico personaje de Regina George, interpretado por la actriz Rachel McAdams, muchos fanáticos entristecieron al notar que no hizo parte de esta reunión.

El motivo lo reveló una fuente al medio Page Six, en el que señalaron que “Rachel McAdams no quería hacerlo. Se lo ofrecieron a todas. Pero a las tres les encantó estar juntas en la reunión, se la pasaron muy bien hablando sobre ser mamás y definitivamente fue una pérdida no tener a Rachel allí”.

El comercial se hace como anticipación a la temporada de descuentos y, según la cadena de supermercados, desde este primero de noviembre y hasta el Black Friday, cada miércoles presentarán un nuevo metraje con el elenco oficial de Mean Girls.