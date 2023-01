"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan": el verso de Shakira que es aplaudido en redes

Que Shakira en su tema con Bizarrap haya hecho menciones indirectas, muy directas dicen algunos, sobre Gerard Piqué y Clara Chía es uno de los temas de conversación en redes sociales, pero también el mensaje que muchas aseguran será su nueva frase de batalla: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.



Este verso es mencionado por Shakira en la sesión #53 justo luego de decir “te creíste que me heriste y me volviste más dura”, por lo que internautas ha hecho eco destacando que “así es que se debe pasar una tusa”.

Sin embargo, hubo quienes aprovecharon la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” para recordar cómo enfrentaron los momentos difíciles tras una ruptura sentimental. Varios bromeando con que lloraron bastante y ganaron poco.



Aquí algunos de los comentarios más destacados sobre la frase "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan":

“Shakira diciendo 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan' representa un nivel de empoderamiento que no todo el mundo va a entender, unos cuantos hombres va a criticar y muchísimas mujeres vamos a agradecer. Reina total, hoy y siempre”, escribió en Twitter @Anacarolinatz.



“Que la tusa te saque un éxito, vale maravilloso… pero que factures con ello es oro puro", dijo Alejandra Oraa.

Otra usuaria jocosamente afirmó “pero, ¿cuándo es mi turno de facturar?”, acompañando el trino de un GIF llorando.

Además, hubo quienes destacaron que no solo Shakira se ha referido al empoderamiento para salir de la que podría ser una dura crisis sentimental. También lo han hecho Karol G, Taylor Swift y Adele, enfatizaron.

"Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan. Ya lo dijo Taylor Swift, los hombres llevan monetizando sus rupturas desde hace mucho tiempo sin que se les critique. Bien por Shakira que facture por todos los daños y perjuicios que recibió”, señaló @MelanyMora2605.

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" -Shakira pic.twitter.com/GG5qIoMuY3 — daiki; zayn b'day (@medixntrol) January 12, 2023

Por su puesto, también hubo quienes señalaron que esta no estará entre sus canciones favoritas de la barranquilla, porque está monetizando con el dolor.

Y usted, ¿qué opina de la letra de la canción de Shakira y Bizarrap?