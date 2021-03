“Las noches son difíciles”: Luly Bossa ya está en casa, pero aún no supera el COVID-19

La actriz barranquillera Luly Bossa reveló que ya se encuentra en su casa, luego de permanecer varios días hospitalizada debido al coronavirus COVID-19 . Desde su hogar, le envió un mensaje a sus seguidores sobre su estado de salud y el de su hijo menor, Angelo , que también se contagió.

“Hola a todos, volví a casa, estoy dando un paso a la vez, pero no ha sido fácil, las noches son muy difíciles, Angelo va súper”, escribió la artista junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En la grabación, Luly reveló que a ella resultó más afectada por la enfermedad que su hijo y les agradeció a sus seguidores por las oraciones y la preocupación que mostraron por su salud.

“La verdad, no me esperé una reacción tan bonita. Angelo está muy bien, a mí fue a la que le dio muy duro, me cuesta trabajo hablar, pero ahí voy”, afirmó.

Finalmente, la actriz costeña, que ahora se recupera en casa, reiteró sus agradecimientos y les envió un abrazo fuerte a sus fanáticos.

El pasado 15 de marzo, Luly había dado a conocer que Angelo y ella habían dado positivo para COVID-19.