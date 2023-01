Las picantes confesiones de Mara Cifuentes durante entrevista en vivo

Mara Cifuentes ha dado mucho de que hablar luego de las picantes revelaciones acerca de su transformación, vida sexual y otros detalles poco conocidos acerca de su vida.

La exparticipante del programa ‘La Agencia’ se abrió por completo con la dj Marcela Reyes en una transmisión en vivo.“Fue alrededor de los 13 años que inicié mi tratamiento, pero yo ya sabía que era mujer”, contó Mara con relación a su proceso para cambiar de género.

Ese proceso estuvo acompañado por su familia, sin embargo, también fue una situación impactante para sus padres.

“Mi familia lo tomó súper bien, pero fue un proceso y fue impactante, mi mamá se demoró para llevarlo, mi papá lo tomó súper bien. El amor lo puede”, expresó.

La modelo señaló que, aunque fue más complejo para su mamá, siendo una mujer muy católica, ella la apoyó porque sabía que su hija estaba pasando por un mal momento.

Poco a poco la entrevista se tornó cada vez más picante por cuenta de las preguntas de Reyes, quien le preguntó a Mara cuál es su arma de seducción más letal, a lo que ella respondió que sus labios.

Tras la insistencia de Marcela sobre qué famoso le ha echado los perros en redes sociales, Mara contó que el cantante de reguetón Kevin Roldán le ha escrito un par de mensajes por interno.

La modelo reveló además que en este momento está soltera y que si empieza a conocer a alguien que no sabe mucho sobre su historia, ella prefiere ser sincera cuando las cosas comienzan a avanzar.

Sobre su sexualidad, la paisa expresó que le gustan mucho los hombres, pero también siente mucha atracción por las mujeres.

“Me considero bisexual”, aseguró.

Cifuentes también aprovechó el espacio para dejarles este mensaje a sus seguidores:

“Hay muchas transexuales en Colombia que podrían ser reinas de belleza y quiero invitar a la gente a que sepa que no soy ni la única ni la más linda, ni me gusta que me digan ese título”, expresó.

