Las revelaciones del famoso actor Diego Bertie sobre su sexualidad y relación con Jaime Bayly

El famoso actor y cantante peruano Diego Bertie, de 54 años, habló por primera vez en televisión sobre su orientación sexual, lo hizo en el programa de su país ‘Magaly TV, la firme’.

Diego Bertie es recordado por sus papeles en telenovelas como ‘La ex’ del Canal Caracol, junto a Ruddy Rodríguez, entre decenas de producciones.

“Creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos y hubiera podido evitar decírselo. Yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: 'Oye, sal del clóset'. Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito”, expresó el actor sobre su orientación sexual.

En la entrevista con Magaly Medina, el actor también se confesó sobre su relación con el presentador Jaime Bayly.

“Mi relación con Jaime nunca fue una relación, fue un intento de él de acercarse a mí y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición, se portó mal. No fue una actitud de amor”, aseguró.

Agregó que “yo creo que estaba muy interesado en vender libros y sabía que eso iba a generar un morbo en la gente, pero ese era su único interés”.

El actor concluyó que Jaime nunca estuvo interesado en tener algo con él. “Se quitó y se casó con mi mejor amiga”, dijo.