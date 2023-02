Las seductoras fotografías de ‘frunita’, la novia de Poncho Zuleta, que han cautivado a más de uno

La relación entre el cantante vallenato Poncho Zuleta y su novia María Laury Marriaga sigue dando de qué hablar y no solo por la diferencia de edad entre ambos, que es de más de 40 años, sino por las llamativas fotos de la mujer que publica en sus redes sociales.

María Laury o como se hace llamar en su perfil de Instagram, Frunita 103, es una comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma. Trabajó en varios medios de la costa Caribe y también incursionó en la actuación haciendo parte de una producción para la televisión colombiana

En el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ indicaron que la novia de Poncho Zuleta tendría “dos hijos: uno con un periodista deportivo y otro con un futbolista llamado Daniel Machacón”.

Ella es muy activa en sus redes sociales en las que publica fotografías y videos de su día a día, mostrando su figura, de la que se ha llevado elogios por parte de sus seguidores.

María Laury Marriaga tiene 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram y más de 370.000 en TikTok.

“Bellísima. La más hermosa”, “Que linda”, “Es divinaaaa” o “A mí no me gusta, a mí me encanta” son algunos de los comentarios que ha recibido en sus redes la novia de Poncho Zuleta.

Pese a la controversia que ha levantado la noticia de su relación con el icónico vallenatero, todo parece indicar que la pareja hace caso omiso a los comentarios. Por el momento, están disfrutando de las mieles del amor y así lo demuestran ambos en sus redes sociales.

Por ejemplo, la publicación que más interacciones ha tenido Poncho Zuleta en su Instagram es precisamente un ‘boomerang’ en el que aparece con María Laury en un ascensor y en la descripción escribió: “Saliendo con mi @frunita103 con destino a mi tierra, porque el amor es cómo los testamentos, el último es el que vale”.

En otro particular video se puede ver a la mujer, de 31 años, con el artista mientras este tiene una mascarilla para rejuvenecer su cara, video que posiblemente le causó risa a más de uno, pues para muchos no es normal ver a Poncho Zuleta haciéndose un tratamiento para la piel.

