‘Las Villamizar’ emocionaron a los colombianos: dolorosa pérdida marcó el arranque de esta historia

La serie Las Villamizar emocionó a los colombianos en su primer capítulo. Injusticias, maldad y mucho dolor fueron los ingredientes que dieron arranque a esta historia.

Parte del elenco de la producción se reunió para disfrutar del primer capítulo y la actriz Cristal Aparicio no pudo ocultar sus sentimientos por las duras escenas.

“Yo me pongo en los zapatos de mi personaje, de Isabela que adoraba a su madre, entonces me conmovió mucho, yo siento que siempre que vea ese capítulo me pongo a llorar”, comentó la joven.

Por su parte, Angie Robles dice que quedó impactada: “Sentí rabia, sentí muchas emociones también porque hay un tema chévere en la historia y es el empoderamiento de la mujer”.

La muerte de Beatriz Villamizar marcó un antes y un después en esta historia y fue el detonante para que Gerardo Villamizar, quien fue militar, decidiera hacer justicia.

Siendo solo unas niñas, ‘Las Villamizar’, Carolina, Leonor e Isabela, iniciaron un estricto entrenamiento y su misión ahora será infiltrarse en el ejército libertador. Este proceso apenas comienza.

