Laura Acuña se le midió a cantar en La Voz Kids: ¿cómo le fue?

Noche a noche, los televidentes se enamoran de La Voz Kids , un programa en el que los niños más carismáticos de Colombia derrochan todo su talento. Pero no solo ellos lo hacen, a veces los presentadores se aventuran a cantar y esta vez lo hizo Laura Acuña.

La presentadora, que terminó emocionada por la gala de Jean Simón en el programa de este jueves, 8 de septiembre de 2022, decidió probar sus habilidades para el canto.

Le dijo al pequeño que tocara una canción en el acordeón y que ella se encargaría del resto. El niño hizo sonar los acordes de ‘Mi niña bonita’ y Laura Acuña comenzó a cantar.

Al finalizar, tanto el público como los jurados estallaron en aplausos. Pero no todo fue alegría, pues la presentadora se sintió avergonzada cuando nadie en el público cantó con ella: “Nadie me acompañó, me dejaron sola”.

Al final, todo fue risas y bromas en el escenario de La Voz Kids, reality que mientras avanza se va poniendo más y más interesante.