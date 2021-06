Laura Bozzo reacciona tras burlas sobre su cuerpo: "aquí la momia Spears"

Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores este martes, luego de compartir un videoclip donde se le ve tomar el sol con un traje de baño rojo. La presentadora respondió a las tantas burlas que algunos internautas han hecho sobre su cuerpo.

"Hola a todos, les mando besos, abrazos, bendiciones. (...) Aquí la momia, la momia Spears, amo mi cuerpo y ¿saben qué?, nada me queda mal", dijo la conductora del programa 'Laura en América'.

"Dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo 😂a las mujeres les digo BASTA no se crean que no valen por la edad 💃💃somos invencibles, merecemos ser felices 🔥", escribió Laura Bozzo en su publicación.

La también llamada "Señorita Laura" recibió apoyo a sus palabras por parte de varios de sus seguidores, quienes aseguran que la admiran por su inteligencia y empoderamiento.

"Te ves preciosa y haces ejercicio de toda la vida . Eres Bella !!! Pero sobre todo inteligente ❤️🔥", expresó uno.

"Eres bella por dentro y por fuera. Como dice el dicho, la envidia mata y como la podrás ver. Esas que critican tanto quisieran tener lo que tu tienes . Dios te bendiga siempre 🙏👸❤😍🔥👏👏👏👏👏👏👏", comentó otro.

"😍😍😍😍😍😍😍😍hermosa Laurita eso es pura envidia no prestes atención", agregó otro admirador de Laura Bozzo.