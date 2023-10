Laura Tobón alerta por la "época de picos respiratorios", que ya afectó a su hijo: ¿qué le pasó?

A través de sus redes sociales, la modelo y presentadora Laura Tobón preocupó a sus seguidores al mostrar a su pequeño hijo Lucca en los brazos de su padre y con una careta de oxígeno. ¿Qué le pasó al niño?



Según escribió la presentadora en la publicación, se debe a la "época de picos respiratorios, ellos siempre son primero". La famosa también preguntó a sus seguidores si alguien más estaba pasando por lo mismo y luego mostró que varias mamás le comentaron que, en efecto, también han tenido a sus hijos enfermos durante los últimos días.

Laura Tobón calificó sus últimos dos días como "días de terror" y explicó que su hijo está pasando por una gripe bastante fuerte. "Creo que uno sufre más cuando ve a sus hijos enfermos, pero gracias a Dios yo siempre he sido muy juiciosa con nuestro esquema de vacunación".

La modelo señaló que, por fortuna, debido a sus cuidados, puede llevar el tratamiento del menor en su casa. "Sus nebulizaciones, sus tratamientos, cualquier cosa que él necesite, no hay que ir a la clínica porque no es tan grave", explicó.

Agregó que el menor estaba en un momento en el que solo quería estar con ella y que ha tenido que tratar con noches sin dormir a causa de la enfermedad. Además, que por atender a su hijo ha dejado de lado compromisos laborales.



"Uno frena cualquier cosa por sus hijos. Por ejemplo, tengo tanto trabajo que no he podido hacer porque estoy acá con él. Tenía un viaje superimportante este fin de semana, el cual no puedo realizar por obvias razones, definitivamente me quedo con mi bebé y las prioridades cambian", señaló Laura Tobón.

Finalmente, indicó que había recibido mensajes de otras mamás que han pasado por lo mismo en las últimas semanas y aseguró que quienes estuvieran desesperadas y necesitaran ayuda podían pedirla.

Lucca es el único hijo de Laura Tobón y el empresario Álvaro Rodríguez, un bebé que nació en el año 2021 en medio de la pandemia por el COVID-19. Fue un milagro para la pareja, luego de que la modelo fuera diagnosticada con ovarios poliquísticos.