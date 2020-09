‘Lázaro’, la película colombiana que describe el drama de quienes padecen alzhéimer

View this post on Instagram

#SoyJoseAlejandroTuHijo. Viviendo en España, Lalo, mi padre, me llama una tarde y me dice que me regresara, que me necesitaba a su lado; ahí, exactamente ahí, comencé hacer esta película, una película que nació como si estuviera jugando hacer una película. Quiero contarles parte de nuestra historia en #lazaropelicula desde el 21 de septiembre. #cinecolombiano #memoriafamiliar