¿Le adelantó la Navidad? El romántico regalo que Anuel le hizo a su novia Karol G

La artista paisa fue sorprendida con un inesperado detalle por parte del cantante puertorriqueño.

Mientras Karol G comparte en Colombia con sus allegados, su novio Anuel AA cumple con algunas presentaciones programadas por esta fecha.

Pero eso no fue impedimento para adelantarle la Navidad a su pareja y sorprenderla con un romántico detalle.

El reguetonero no escatimó gastos para enviarle a su novia arreglos florales, globos, obsequio que acompañó con una pareja de peluches de la película ‘Up’.

La colombiana compartió varias fotos del regalo en sus historias de Instagram y comentó: “no importa donde estemos, no dejas de sorprenderme. Te amo, Anuel”.