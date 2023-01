¿Le fue infiel con Neymar? Natalia Barulich habló de su ruptura con Maluma

La DJ y exnovia del cantante colombiano se refirió a la supuesta relación con el astro del fútbol y denunció amenazas de muerte.

La ruptura de Maluma y Natalia Barulich , después de dos años de relación, acaparó la atención de la prensa y los seguidores de la pareja porque supuestamente una tercera persona fue la responsable.

Sin embargo, después de semanas de rumores y especulaciones, la modelo habló en exclusiva con ‘Al rojo vivo’ y aclaró que Neymar no fue el motivo por el que terminó con el ‘pretty boy’.

“Se trata de nuestra privacidad y lo decidimos así. Neymar es solo mi amigo y los medios inventaron todo eso”, precisó Natalia.

Además de lidiar con comentarios falsos y malintencionados, la DJ fue víctima de acoso en redes sociales.

“Mucha gente me atacó. Y yo ¡ay por Dios!, me estaban volviendo loca unos fanáticos. Algunos de ellos están locos y me mandaban hasta amenazas de muerte y yo no hice nada malo”, contó.



Natalia relató que su relación con Maluma es cordial. A pesar de la ruptura son amigos y se comunican constantemente para hablar de Julieta, su mascota.

“Me acaba de preguntar por ella. Quiere verla pronto, fue nuestra perrita. No hay mala onda entre nosotros. Pero ahora debo enfocarme en mí y en mi trabajo”, añadió la ahora cantante.



