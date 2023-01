¿Le lucen? Greeicy Rendón se puso gafas y reveló por qué tuvo que empezar a usarlas

La artista subió una serie de historias a Instagram con sus nuevos anteojos y aprovechó también para reflexionar sobre las etiquetas que hay en la sociedad.

Los videos fueron publicados por Greeicy Rendón en la tarde del domingo, en ellos lucía gafas y bromeó explicando que tenía que usarlas debido a la gran cantidad de trabajo que debía realizar. Sin embargo, luego reveló la verdadera razón.

"No, realmente veo muy mal. O sea, no tengo un problema muy grave, tengo como miopía y astigmatismo en un porcentaje muy pequeño. Lo que me explicaban es que no es que sea grave, pero los síntomas son suficientes como para sentir que de verdad no ves nada", dijo la cantante y actriz caleña.

La vallecaucana dijo además que se había sentido preocupada por los síntomas, pero que ya había recibido sus "gafitas" por lo que ya veía mucho mejor. "Y también siento que cuando uno se pone gafas se ve un poco más interesante, más intelectual", expresó.

Greeicy añadió que había estado pensando mucho sobre las etiquetas que ponen las personas, sobre todo por el tema del machismo. Señaló que, en su caso, cuando empezó su carrera le mencionaban que ser artista era más complicado para las mujeres.

"Yo en ese momento elegí demostrarme a mí misma si era verdad eso que tanto decían y demostrarme lo que he creído siempre, que todos podemos hacer y lograr lo que queremos", manifestó.

Al final, después de un corto análisis sobre el tema y con sus gafas puestas, la famosa de la Sucursal del Cielo invitó a sus seguidores a cuestionarse sobre las etiquetas de las que creen deben desligarse.