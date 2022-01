Le ofrecen millonaria suma a La Liendra por hacerse un cambio extremo

Una tentadora oferta recibió el influencer Mauricio Gómez, conocido como La Liendra , quien fue contactado por un médico de Estados Unidos que le pagaría una millonaria suma por dejarse operar las orejas y nariz.

Así lo contó el influencer en su cuenta de Instagram, donde además reveló que no es la primera vez que le hacen la propuesta.

Gómez aseguró que conoció al médico y publicista hace tres años en un encuentro en Bogotá y en ese momento le preguntaron si se dejaría operar las orejas, pero dijo que no.

Hace pocos días volvió a recibir la llamada del mismo publicista, quien puso el tema otra vez sobre la mesa.

“Me dijo: 'el doctor, el mismo que te presenté la vez pasada, quiere hacerte un cambio extremo de tus orejas y de tu nariz. Sii te interesa, él está dispuesto a pagarte'”, aseguró Gómez.

Según La Liendra, el médico le pagaría hasta 300 mil dólares por la operación, sin embargo, él dijo no estar interesado.

“Le dije que no, que no me interesaba. Para mí La Liendra es el 50% que yo soy feo y yo me amo. O sea, la gente a mí me reconoce tal y como soy. No me interesa ser ni bonito ni hermoso”, subrayó.

El influencer manifestó que siente que acceder a una propuesta de ese estilo sería como vender su imagen.

En un intento por convencerlo el publicista subió la oferta a 500 mil dólares, más de 2 mil millones de pesos.

Pero La Liendra no dio su brazo a torcer.

“Yo estoy donde estoy gracias a mis orejas y a que yo soy feo. Yo tengo una actitud arrolladora, yo me amo y para mí soy Brad Pitt. Entonces operarme la nariz o la cara es ser hipócrita con lo que me tiene hoy en día donde estoy”, afirmó.