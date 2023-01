¿Le pusieron relleno tras cirugía de biopolímeros? Jessica Cediel respondió esta y otras preguntas

La presentadora también aclaró dudas sobre si está enamorada y contó por qué últimamente la han visto con la misma ropa.

“Decidí hacer este vídeo para responder las preguntas que más me han hecho en esta cuarentena. Ni se imaginan lo que van a ver”, escribió Jessica Cediel en una publicación en Facebook.

La presentadora continúa aprovechando los días de cuarentena, que comparte junto a sus papás en Bogotá, para interactuar con sus seguidores y contarles detalles íntimos de su vida.

“¿Que si me rellenaron?... ¡no!”, responde enfáticamente la bogotana mientras muestra su cola en el video. “Me pregunta muchas niñas que también han sido pacientes de la cirugía de biopolímeros (pero) no me rellenaron nada. Como les mostré, nunca he tenido implante ni relleno ni nada. Desde siempre tenía una muy buena cola, pasó lo que pasó, se aprendió la lección y tampoco ni me van a rellenar ni me van a poner implantes ni nada de eso”, añade.

Sobre las constantes críticas que ha recibido porque en sus publicaciones recientes ha repetido ropa, la comunicadora expone que cuando viajó de Miami, en donde reside hace varios años, a Colombia para realizarse un nuevo procedimiento en el que le extrajeron “la mayor cantidad posible de polímero” llegó con pocas pertenencias y no contaba con que se alargara tanto su estadía en la capital.

También aprovechó el clip para hablar sobre sus manchas y el trabajo que hace para tener un abdomen plano y marcado.

