Le sacaron la piedra a Silvestre Dangond con críticas sobre su llegada a Neiva y así respondió

Medios locales aseguraron que el artista vallenato se molestó porque, supuestamente, no lo esperaron con una sombrilla mientras ‘serenaba’.

El cantante arribó en su jet privado para un concierto durante las fiestas de San Pedro.

Silvestre no aguantó y respondió a través de su Instagram:

“Aja ¿y qué más? Deben seguir inventando cosas… Por ejemplo, que pedí un inodoro enchapado en oro para cagar también. La idea es matarlo a uno en vida, como sea, y ridiculizarnos hasta que nos vean afligidos y ¡bajos de nota! Pero no me dejo”



Más tarde con un poco de humor Silvestre Dangond se burló de las críticas, reposteando la parodia del reconocido locutor Álvaro ‘triple A’ sobre la situación.



El cantante también compartió un video donde sus fanáticos en Guacoche, César, recrearon su avión privado.