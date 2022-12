Led Zeppelin publica material no escuchado de sus primeros años

Las piezas son las del clásico, grabado en 1970, así como una versión temprana del popular, para muchos

la mejor canción de rock de todos los tiempos.

Esas dos canciones se encuentran entre docenas de temas remasterizados que el grupo sacará oficialmente en las reediciones de sus tres primeros discos, "Led Zeppelin I", "II" y "III".

Además de ese material, los relanzamientos incluirán otras cientos de canciones compuestas por el cuarteto, disuelto en 1980, que fueron cuidadosamente catalogadas y luego almacenadas durante décadas en los archivos de la banda.

El guitarrista Jimmy Page, de 70 años, creador de casi todas las canciones más veneradas del legendario grupo, pasó dos años y medio escuchando cientos de cintas antes de decantarse por el material escogido.

"No me quiero morir y que otra persona lo haga", explicó el veterano músico, según recoge hoy la cadena púbica británica BBC. Para el guitarrista de la icónica formación, ese nuevo material "merece ser escuchado".

Entre algunos de los temas inéditos que recogerán los tres álbumes remasterizados figurarán versiones alternativas de algunas de sus canciones más conocidas, así como actuaciones en vivo, todas ellas grabadas al mismo tiempo que los temas originales.

"Keys to the Highway/Trouble in Mind", que aparecerá en "Led Zeppelin III", se grabó en 1970 en los Olympic Studios de Barnes, en el suroeste de Londres, una media hora después de "Hats Off to (Roy) Harper", si bien nunca se publicó.

Según el cantante de la desaparecida banda, Robert Plant, esos años fueron "particularmente prolíficos" para la formación. "Jimmy (Page) y yo enredábamos con los temas que tocábamos en casa. Probábamos cosas. Nada era premeditado", recordó Plant a la BBC.

Así, el álbum "Led Zeppelin II" recogerá una versión temprana de conocida "Whole Lotta Love".

En cuanto a las diferencias existentes entre ambos temas, en el original falta el primer acorde y la sección central, mientras que en la versión terminada hay incluidos nuevos coros.

El interés en Led Zeppelin, un grupo que se disolvió en 1980 tras la muerte de su batería, John Bonham, continúa siendo enorme, si bien desde su separación han sido contadas las veces en que los integrantes del grupo volvieron a unirse.

En 2005, junto con el hijo del batería, Jason Bonham, se reunieron en el macroestadio londinense O2 para resucitar su leyenda, 27 años después de su despedida.