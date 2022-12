Leonard Cohen, poeta melancólico y símbolo de una juventud dorada 

El músico y poeta canadiense Leonard Cohen, fallecido el 11 de noviembre, marcó una generación con su impronta melancólica y una voz grave con la que cantó baladas a menudo sombrías, pero también románticas.

Nacido el 21 de septiembre de 1934 en Westmount, Montreal, al calor de una familia judía de clase media, Leonard Cohen dedicó sus años de estudiante a la poesía. Publicó algunas recopilaciones de poemas, con un estilo romántico, mientras se instalaba en Londres y en la isla Hydra de Grecia.

Con una poesía demasiado íntima y aún lejos de proveerle ingresos, Cohen empezó a aplicar a la música su talento en la escritura y, una vez se mudó a Nueva York, lanzó con éxito su carrera como cantautor a mediados de los años sesenta.

Varias generaciones han seguido tarareando y bailando sus canciones más populares. "Suzanne" o "So Long Marianne", que ilustraron en 1967 sus primeras composiciones marcadas por el malestar y el desamor.

Dos años después lanzó "Songs from a room", influenciado por la música country como en la canción "Bird on the Wire", uno de sus mayores éxitos y interpretada por varios artistas como Johnny Cash o Joe Cocker, y un tono más sombrío.

A inicios de los años 70's empezó una relación con la artista Suzanne Elrod, con quien tuvo dos hijos, Adam y Lorca, bautizada así en homenaje al poeta español Federico García Lorca. Pero la pareja nunca se casó.

La carrera de Cohen se caracterizó por una prolífica poesía, trasladada a canciones como "The Partisan" y "Seems so long ago, Nancy", que reflejaron también su cadencia melancólica.

Sus primeros discos se publicaron a un ritmo regular, sin una verdadera evolución en su estilo y con canciones encarnadas en una voz profunda y grave, a veces convertida en un murmuro, y musicalizada con sintetizadores y coros femeninos.

Depresión

En sus canciones, Leonard Cohen habla de su depresión al igual que de su espiritualidad y, más adelante en su carrera, de sus ideales sobre la justicia social.

En 1984 lanza "Hallelujah", uno de sus éxitos más conocidos del disco "Various Positions" (entonces de poco éxito), después de tres años de esfuerzos y casi un centenar de bocetos.

En sus días de más desespero, el compositor fue encontrado en calzoncillos en su habitación de hotel golpeándose la cabeza contra el suelo, cuenta el periodista experto en música, Alan Light en un libro dedicado a "Hallelujah".

Esta canción obtuvo el éxito comercial dos décadas más tarde en la versión de Jeff Buckley, fallecido antes de ver la inmensa ola generada con la canción en el 2000, un tema incluido en varias bandas sonoras de películas y series de televisión.

Con el opus "I'm your man" de sonido y arreglos más modernos, Cohen intenta en 1988 romper con su persistente melancolía. El cantante dedicó el disco a la fotógrafa de moda, la francesa Dominique Isserman, su pareja entonces.

Espiritualidad

En los años 1990, Leonard Cohen desapareció de la escena musical. Entonces se refugió en budismo como otros artistas en los años 70's, llegando a convertirse en monje en 1996 y a ingresar a un monasterio de California.

Durante esos años su apoderada se aprovecha de la relativa ausencia de Cohen para robarle casi toda su fortuna.

La estafadora fue condenada a restituirle algunos millones de dólares a mediados del 2000, una época que coincide con el renacimiento del artista, de pronto, apreciado por una nueva generación.

En el 2010, recibió el premio Grammy por el conjunto de su carrera, así como el premio Príncipe de Asturias de las Letras (en 2011) y otras condecoraciones.

Dos años más tarde lanzó "Old ideas", su décimosegundo disco acogido positivamente por la crítica y el público llegando a ubicarse entre los más vendidos durante varias semanas.

A sus 80 años, lanzó su décimo tercera producción "Popular problems" (2014), caracterizado por un tono más optimista en el crepúsculo de su vida.

El 21 de octubre pasado, unos meses después de la muerte de su musa Marianne Ihlen, lanza el disco "You want it darker", con premoniciones sobre la muerte.