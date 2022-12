Leonard Nimoy, el señor Spock (1931-2015)

27 de febrero de 2015

El actor estadounidense Leonard Nimoy, quien encarnó al señor Spock, el extraterrestre vulcano de la saga Viaje a las Estrellas (Star Trek), falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 83 años.

Nimoy fue admirado y amado por varias generaciones de seguidores de la saga de ciencia ficción por su magnífica interpretación del personaje, un científico extraterrestre, de orejas puntiagudas, carente de emociones humanas como la empatía y los afectos.

El artista había sido internado en el UCLA Medical Center de la capital californiana aquejado de fuertes dolores en el pecho, relacionados posiblemente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El deceso se produjo en su casa, ubicada en la localidad de Bel Air.

Su último trino en la red social Twitter decía: "La vida es un jardín, los momentos perfectos pueden tenerse, pero no preservarse, excepto en la memoria".

Nacido el 26 de marzo de 1931 en Boston, era hijo de inmigrantes ucranianos judíos ortodoxos y se convirtió en un icono de la cultura pop idolatrado entre los fanáticos de la ciencia ficción.

Nimoy hizo de Spock en la serie de exploración galáctica "Star Trek" entre 1966 y 1969 y retomó el personaje en múltiples ocasiones en el cine, con la adaptación del programa a la gran pantalla entre 1979 y 1991, años en los que se estrenaron seis largometrajes.

El actor volvió a reaparecer como Spock en la reedición de la saga dirigida por J.J. Abrams, "Star Trek" (2009) y "Star Trek: Into the Darkness" (2013).

El papel del vulcaniano marcó profesionalmente a Nimoy, pese a sus esfuerzos por no encasillarse que le llevaron a buscar otras vías creativas en el teatro, la literatura o la fotografía.

En 1975, publicó su primera autobiografía, significativamente titulada "Yo no soy Spock".

Sin embargo, veinte años más tarde, ya reconciliado con el personaje y tras reconocer lo que le había aportado, publicó en 1995 su segunda autobiografía: "Yo soy Spock".

La Cámara de Comercio de Hollywood anunció hoy que depositará un ramo de flores sobre la estrella que lleva el nombre de Leonard Nimoy en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood.