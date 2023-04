Les Luthiers en Colombia: prepárese para un show lleno de música, ironía y humor

El grupo musical y humorístico argentino Les Luthiers llegará a Colombia la próxima semana con su gira de despedida ‘Más tropiezos de Mastropiero’, en un encuentro cargado de música, ironía y humor.

Es que hablar de Les Luthiers es hablar de creación musical, de narrativa perfecta en el juego de la ironía, la literatura, y de emociones con mucho humor sobre el escenario. Se trata de un proyecto que nació hace 55 años y que pasó de ser un simple sueño a una hermosa realidad.

“Tal vez en nuestros principios éramos cuatro, no nos conocía nadie y teníamos un repertorio modesto de piezas e instrumentos que eran los primeros, pero no nos importaba mucho porque lo hacíamos por placer, no tenía un fin de profesión esto, cada uno tenía su trabajo”, recordó Jorge Maronna, integrante de Les Luthiers.

Esta historia del personaje central llegará a su fin y con ‘Más tropiezos de Mastropiero’ llegarán a Colombia con el repertorio tradicional y las escenas del estilo del absurdo, que es solo suyo.

“Terminan de pie, ovacionándonos y con mucha emoción, lo sentimos desde el escenario, muchas lágrimas, agradecimiento por toda nuestra carrera. Después, al salir del escenario, nos cuentan toda su historia con Les Luthiers que sus padres les mostraban, los discos, les enseñaban tal cosa”, agregó Jorge Maronna.

Será un encuentro diferente y más emotivo que nunca en el Movistar Arena de Bogotá el 4 de mayo y los días 9 y 10 en el Teatro Metropolitano de Medellín.

Otras noticias del entretenimiento

Por su parte, el cantante Alejandro Santamaría está listo para ofrecer su primer concierto como solista en Bogotá, donde interpretará sus canciones que ya son éxitos, en un show que mostrará la esencia musical del joven artista.

Él decidió darse a conocer en la industria musical hace cuatro años y desde entonces no ha parado de componer.

“Mis primeras canciones casi que nos las puedo oír a veces, porque empecé a cantar, o sea, no es que estén mal, empecé a cantar cuando me gradué del colegio, no cantaba en el colegio, entonces, mi voz ha cambiado mucho desde ‘Qué tal’, que fue mi primer sencillo, a ‘Vestido azul”, contó el cantautor Alejandro Santamaría.

Habló de cómo es ese proceso musical que seguramente muchos no conocen, sino que conocen el resultado.

“En mi caso, yo me la paso escribiendo en el celular lo que se me ocurra, al día trato de escribir así sean tres frases, lo que sea, pero sí me ayuda mucho a estar rápido a la hora de escribir, de ir a una sesión con otros productores”, señaló.

El cantante bogotano tendrá su primer concierto este jueves, 27 de abril de 2023, en 4.40 Music Hall en Bogotá.