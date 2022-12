Lesión en tobillo impidió que Bieber cumpliera sentencia de trabajo comunitario

El servicio comunitario era una de las obligaciones de la sentencia de Justin Bieber por un caso de vandalismo presentado después de que lanzó huevos a la casa de un vecino el año pasado.

Las autoridades de libertad condicional escribieron en un reporte presentado el martes que Bieber argumentó un esguince severo en el tobillo, que sufrió durante un partido de fútbol, como el motivo por el cual no pudo cumplir con sus cinco días de trabajo comunitario en enero. Bieber entregó el reporte de un quiropráctico que le ordenaba permanecer en reposo por una semana a comienzos de enero.

La abogada de Bieber, Shawn Holley, le dijo al juez el martes que espera que el cantante complete su servicio comunitario y su terapia para el control de la ira, los requisitos que le faltan de su sentencia, antes de su próxima cita en la corte el 11 de mayo.

El cantante nominado al Grammy también argumentó que tuvo que estar en un estudio y en la grabación de varios programas de televisión como el motivo por el que no ha completado su sentencia como estaba planeado, señala el reporte.

El juez de la corte superior Leland B. Harris dijo que el reporte era favorable para el cantante y siguió la recomendación de las autoridades de libertad condicional de darle más tiempo al joven para que cumpla la sentencia.

Bieber, de 20 años, sigue bajo libertad condicional después de presentar una declaración de nolo contendere al caso por el delito menor de vandalismo en julio.

Lo sentenciaron a cinco días de servicio comunitario y 12 sesiones de terapia para el control de la ira, además de 80.900 dólares para reparar los daños a la casa del vecino. Por ahora ha pagado la cifra y completó nueve sesiones de terapia, según el reporte.

Bieber "ha mostrado una actitud de cooperación y ha expresado su deseo sincero de ser más diligente para completar la terapia y el trabajo comunitario", escribió la encargada de libertad condicional Darlene Montalvo.

El cantante no asistió a la audiencia del martes.