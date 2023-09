Liam Payne vuelve a preocupar a sus seguidores, fue hospitalizado en Italia

Liam Payne, el artista británico y exintegrante de la banda One Directio, se encuentra hospitalizado en Milán Italia, donde disfrutaba unas merecidas vacaciones junto a su actual novia Kate Cassidy.



Esta es la segunda vez que el cantante presenta complicaciones de salud que lo llevan a ser hospitalizado en el último mes. La primera vez, el mismo artista confirmó al diario The Sun que fue llevado al médico por urgencias por un constante e insoportable dolor en el riñón.

Ahora, el cantante se encontraba disfrutando de unas vacaciones con su novia Kate Cassidy en Italia, donde además celebraban su primer aniversario. Sin embargo, los fuertes dolores afectaron nuevamente al artista, que ha sido internado en Milán, Italia, por una infección avanzada en el riñón.

A través de la prensa internacional se ha conocido que el cantante británico se encuentra "en observación" médica, mientras los profesionales de la salud intentan establecer el tratamiento adecuado. Mientras se determina la causa del dolor Liam Payne, se ha confirmado que permanecerá hospitalizado seis días más.



"Los médicos le advirtieron que no espere que le autoricen a volver a casa durante al menos otros seis días. Quieren hacer todas las pruebas posibles para comprender completamente el problema, pero ahora sospechan que ha habido un problema subyacente durante un tiempo que ha ido empeorando", reveló una fuente cercana a la prensa.

Karen Payne, madre del músico de 30 años, habló con el 'DailyMail' y señaló que lo más difícil de la situación es que está lejos de su hijo. “Es terrible que tenga que estar tan lejos. Es una situación terrible. Solo esperamos que se encuentre en el mejor lugar posible", aseguró.

Publicidad

Cabe recordar que Liam Payne tenía programado presentarse en Colombia el pasado 3 de septiembre, pero sus problemas de salud lo obligaron a cancelar toda su gira por Suramérica, que empezaba el 1 de septiembre en Perú y que lo traería por primera vez a Bogotá como solista.



A finales de agosto, en sus redes sociales, el cantante Liam Payne anunció a sus seguidores que no podría cumplir con sus fechas por la región. "Con mucho pesar tengo que decirte que no tenemos más remedio que posponer mi próxima gira por América del Sur. Durante la semana pasada he estado en el hospital con una grave infección renal, es algo que no le desearía a nadie, y las órdenes de los médicos son que ahora necesito descansar y recuperarme".

Por ahora, parece que la reprogramación del tour de Payne por Suramérica tendrá que esperar, pues su problema en el riñón lo sigue afectando.