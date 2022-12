Libertad, la actriz paisa que debuta en el cine chileno con Wendy Sulca

Foto: Libertad Patiño Morales (28 años), la colombiana que se estrena en el cine chileno junto a la peruana Wendy Sulca. Cortesía.

Una colombiana es la encargada de poner a la peruana Wendy Sulca -un fenómeno, un ícono del éxito que se puede lograr en las redes sociales- al filo del terror.

Lo hace en la película Coach, el film chileno que le permite a la inca estrenarse en la pantalla grande.

En la cinta personifica a Marina Saldarriaga, una coleccionista que tiene a cargo el entrenamiento ontológico de Sulca, quien encarna a Marian Ayala, a la que obliga a enfrentar sus miedos.

Su nombre es Libertad Patiño Morales. Nació en Medellín, creció en las calles de la comuna San Javier, en el occidente de la ciudad. De allí, a los 6 años, se mudó a Bogotá, donde después de haber cursado la secundaria intentó hacerse camino como una exitosa jurista en la escuela de derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca, pero se arrepintió.

En 2011, cuando tenía 23 años, comenzó a reunir dinero: en su horizonte estaban Argentina y las facilidades que ese país brinda para que miles de jóvenes latinoamericanos realicen sus estudios profesionales a bajo costo y hasta gratis.

Sin embargo, la irrupción del movimiento estudiantil chileno en las calles de Santiago, sus reclamos y su aparición en los medios de comunicación la cautivaron.

Hizo equipaje y se fue al país austral a hacer su futuro con el mejor faro posible: los consejos que su mamá, doña Gloria Morales, le dio.

Esta vez, Libertad quería estudiar cine, para actuar como ya lo había hecho su mamá, una maestra de Ciencias Sociales y abogada especialista en derecho de familia apasionada por las artes escénicas.

Una vez en Santiago, Libertad –la mayor de los dos hijos de doña Gloria- se presentó a la Universidad de Chile, aprobó los exámenes y empezó a construir su sueño, lo que le pertmitió apariciones en Videodecálogo (un proyecto musical), participaciones en las películas MILF (que aún no se ha estrenado), y en Coach.

¿Qué es Coach?

La película a la que Libertad llegó tras recibir una propuesta del director Leonardo Medel, fue rodada en 19 jornadas entre septiembre y octubre de 2014 en Santiago de Chile, algo así como cuatro semanas, y tuvo una inversión de 100 mil dólares (296 millones de pesos colombianos), dinero que fue aportado por el Fondo del Consejo de la Cultura de Chile y la productora.

Está basada en la historia de una inmigrante peruana que trabaja como jefe de cocina de un restaurante inca y recibe la propuesta de ocupar el cargo de la gerente de una empresa que ofrece servicios de Coaching Ontológico que debe dejar su puesto porque está embarazada.

“Para que Marian (Wendy) se prepare para su nuevo cargo, la gerente le pone a disposición a sus mejores entrenadoras. Ellas son Monserrat (Rocio Usón, Chile), Maria Cristina (Ana Paula Rondan, Uruguay), María Ignacia (Camila Gaete, Chile) y Marina Saldarriaga”, cuenta Libertad.

¿Qué significa trabajar con Wendy Sulca?

Para Leonardo Medel, Wendy Sulca es el verdadero ícono pop latinoamericano, por lo que le propuso participar en la cinta. En ese momento, para Libertad, Sulca era un fenómeno de internet que había traspasado fronteras, “pero al que no me tomaba muy en serio”, dice la colombiana.

Aunque contactarse con ella significó “conocer sus expectativas y su fuerza en el escenario, reconocer la gente con estrella es fácil y eso fue lo que me quedo de trabajar con ella“, explica Libertad.

Coah por ahora solo será estrenada en Chile, en julio, aunque sus productores estudian la posibilidad de llevarla a otros países de América Latina.