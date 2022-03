'Lightyear', la primera historia de Pixar que tendría un beso homosexual

'Lightyear', la nueva película de Disney Pixar basada en el famoso astronauta de 'Toy Story', se estrenará el próximo mes de junio. Recientemente, se conoció que una de las escenas habría sido eliminada como una forma de censura.

En dicha escena aparecían dos mujeres que se besaban, y, según informó la revista Variety , varios ejecutivos habrían pedido quitar estas imágenes.

Sin embargo, trabajadores y aliados de la comunidad LGBTQ presentaron una declaración a los líderes de Disney afirmando que los ejecutivos de la compañía habían censurado el "afecto abiertamente gay".

Después de numerosas protestas en las que se pidió no promulgar la ley 'Don't say gay' (en español, no digas gay), aprobada en el estado de Florida, la escena del beso homosexual en este filme se habría logrado reintegrar.

'Lightyear' narra la historia del astronauta Buzz Lightyear, mejor amigo de Buddy y uno de los juguetes más icónicos de 'Toy Story'. Chris Evans dará su voz en idioma inglés al protagonista de esta cinta animada.