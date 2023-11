Lina Tejeiro cantó la tabla a usuario que criticó su soltería: "No es salir con cualquier pendejo"

A través de sus historias de Instagram, Lina Tejeiro respondió a los señalamientos que ha recibido por su situación sentimental, luego de que un usuario en redes sociales sugiriera que estaba soltera porque "jodía demasiado".



La protagonista de 'Un rabón con corazón' expresó su punto de vista sobre el tema y dejó claro que su situación sentimental era una decisión propia y no una consecuencia de su personalidad.

"En estos días me taguearon en un video de TikTok donde un tipo está hablando de mí, y dice: 'Uy, es muy hermosa, pero tiene que joder demasiado pa’ que esté soltera’. Una cosa así. Me quedé pensando, ‘¿qué le hace pensar que yo estoy sola por jodida y no por elección?’. De hecho, yo estoy soltera porque yo tengo muy claro cuál es la clase de persona que quiero a mi lado y hasta el momento no ha llegado", expresó Lina Tejeiro.

"Si se tratara de salir con cualquier pendejo, pues hace rato hubiera salido con él. Pero no es eso. Es el hecho de que no me voy a conformar con menos de lo que yo quiero. Y si ahorita llega una persona con los estándares que yo quiero, bienvenido sea. Pero por ahora, si no está, ¡pues voy a estar sola!", concluyó la villavicense.

"Me pasa lo mismo. Ya llevo 6 años soltera y aún no he dado con el hombre que quiera de verdad, ya no me conformo con cualquier persona", "Ella es hermosa, no merece menos 😍", "Así es. Soltera por elección, no por falta de opciones" y "Yo creo que esas son las consecuencias de hacer pública tu vida privada. Todo el mundo opina", reaccionaron sus seguidores.

Publicidad

Lina Tejeiro, quien hace más de un año terminó su relación con el cantante Juan Duque, ha sido objeto de rumores sobre su vida amorosa, pero ella ha preferido mantenerse al margen y enfocarse en sus proyectos personales y profesionales.



Lina Tejeiro hizo un recuento de sus cirugías y reveló que tuvo anorexia y bulimia

De otro lado, la famosa actriz conmovió a sus más de 10 millones de seguidores con las palabras que dio en un video en el que no solo recordó todas las veces que ha pasado por el quirófano, sino que también los trastornos alimenticios que enfrentó.

Tejeiro reveló que desde los 12 años "vivía en guerra con el espejo, a esa edad ya odiaba mi cuerpo". Tan solo dos años más tarde, la llanera ya había sido diagnosticada con anorexia y bulimia.

A pesar de un diagnóstico que podría haber encendido alarmas, la manera en la que Lina Tejeiro percibía su cuerpo seguía sin ser positiva, por lo que su primera cirugía plástica, una liposucción, llegó antes de los 18 años.

Publicidad

Agregó que luego se realizó una reducción de los senos y a los 24 años, en la búsqueda de "mejorar el aspecto" de sus glúteos, "me inyectaron biopolímeros". Sus siguientes cirugías no han sido estéticas: pasó por dos extracciones de biopolímeros.

Lina Tejeiro tiene 31 años y señaló que, incluso después de todo lo que ha pasado, siguió sin querer su cuerpo. "Lo odié, odié la fibrosis en el abdomen, las cicatrices en mis senos y en los glúteos, odié el día que me dijeron que tenía biopolímeros".



La actriz reconoció que eran decisiones que había tomado en aras de ser "atractiva" para la sociedad y por "falta de amor propio". Agregó que en la actualidad está llevando a cabo un proceso para mejorar la relación con su cuerpo y encontrar un balance con la comida.

"No ha sido fácil", aseguró. Pero señaló que con el tiempo, "gracias a mis decisiones equivocadas, he construido el brío con el que ahora acepto las consecuencias de mis desaciertos".