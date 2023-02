Lina Tejeiro compartió que sus orejas tienen mal olor: “Mi cuñado dijo que hasta acá huele”

La actriz villavicense Lina Tejeiro compartió a través de su cuenta de Instagram que sus orejas tienen mal olor. Aunque para ella es gracioso, también reveló que el hecho la ha avergonzado en algunas ocasiones.

La intérprete de Sammy en ‘Padres e hijos’ compartió que realizaba algunos trámites de la visa cuando, en medio de la diligencia, tuvo que retirarse los aretes. Al hacerlo, descubrió que sus orejas emanaban un mal olor.

“Yo no sé ustedes, pero a mí los aretes me huelen a c#l. Me los quité y mi cuñado dizque ‘ush, pero hasta aquí huele’”, dijo.

Asimismo, la artista oriunda de Villavicencio comentó que cuando salía de fiesta o saludaba a las personas creía que estos se percataban del mal olor.

“Me pasa que cuando yo voy a saludar a a alguien, porque a uno le dan el besito, yo siento que van a sentir el olor de mis aretes y lo primero que pienso es '¿hace cuánto yo no limpio mis aretes?'”, agregó.

Lina Tejeiro contó que, tras la anécdota, le llegaron todo tipo de comentarios. Algunos la tildaron de cochina, mientras que otros compartieron que les sucede lo mismo.

“Yo ya no me limpio los aretes todos los días como antes. Ahora ya es como, una vez a la semana y eso si es que me acuerdo, lo bueno de compartir esto con ustedes es que muchas me dicen que les pasa lo mismo y me han dado tips”, concluyó.

Lina Tejeiro mostró imágenes de su reciente cirugía de extracción de biopolímeros

Fue el 12 de enero de 2023 cuando Lina Tejeiro les contó a sus seguidores que volvió a tener quebrantos en su salud por culpa de los biopolímeros que tenía en sus glúteos. Por tal razón, la actriz se sometió a una nueva cirugía de extracción.

Recientemente, la actriz de 'Padres e hijos' reveló algunas fotografías de cómo fue su intervención quirúrgica. Una de las imágenes que más llamó la atención fue en la que Lina Tejeiro mostró la cicatriz que le quedó luego de la extracción de estas sustancias.

Lina Tejeiro también escribió lo siguiente: "Mi espalda y cicatriz se inflamaron y me dolían. 🤕 Me dieron de alta, pero me salió una alergia en toda la cara, estaba muy triste. 🥺".