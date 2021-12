Lina Tejeiro confesó la razón por la que no tiene pareja: ¿extraña amanecer con alguien?

Lina Tejeiro les habló a sus seguidores sobre su vida sentimental, a través de la tradicional dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Uno de ellos le consultó si se sentía bien viviendo sola o si extrañaba tener una pareja y la actriz oriunda de Villavicencio no dudó en responder.

"Me encanta mi soledad, la disfruto un montón, pero sería una mentira decir que no extraño con quien arruncharme, con quien amanecer todos los días, a quien llenarle esa trompa de besos”, dijo.

Sin embargo, Lina Tejeiro también contó lo que ha podido aprender al estar sin pareja.

“He aprendido en esta soledad que definitivamente el día que quiera estar con alguien es porque quiero y no porque me siento sola", sostuvo.

Pero eso no fue lo único que le consultaron a la actriz. Asimismo, le preguntaron si actualmente tiene “un arrocito en bajo".

"Mmm. ¿Tengo cara de que tengo arroz en bajo, de que no, de que se quemó, de que ya me lo comí?", dijo Lina Tejeiro entre risas.

Así fue como la artista se destapó con sus seguidores: