Lina Tejeiro, de nuevo a cirugía por culpa de los biopolímeros: "Esto me ha afectado muchísimo"

Tras varios días de estar alejada de las redes sociales, Lina Tejeiro reapareció para contarles a sus seguidores que volverá a cirugía por causa de los biopolímeros que tenía en los glúteos. La actriz de 'Padres e hijos' aseguró que se "había perdido en muchas cosas" y que se había perdido a sí misma.



La joven comentó que suele ser muy activa, pero por los quebrantos en su salud se había sentido muy cansada, razón por la cual se mantuvo alejada. "Estaba sanando muchísimas cosas que tengo que sanar", afirmó.

Sobre su proceso con los biopolímeros, Lina Tejeiro dijo lo siguiente: "Otra vez empecé a tener síntomas y reacciones. Mi salud se empezó a ver muy afectada, tenía muchos dolores, muchos calambres. Una de las razones por las que estuve hospitalizada por los riñones fue porque los biopolímeros me bajan demasiado las defensas".

Lina Tejeiro añadió que su cirugía quedó programada para este 13 de enero de 2023.

"Mañana me operan nuevamente y con toda la fe puesta en Dios de que esta sea la última vez que tenga una cirugía de biopolímeros. Emocionalmente, obvio, esto me ha afectado muchísimo, porque yo creía que no iba a volver a tener ningún síntoma", concluyó.