Lina Tejeiro habló de sus sentimientos por Andy Rivera: "Lo voy a querer el resto de mi vida"

Pese a que Lina Tejeiro y Andy Rivera terminaron su relación hace varios años, en redes sociales se sigue hablando de una posible reconciliación entre ellos. No obstante, la actriz decidió hablar sobre el tema para aclarar estos rumores y lo hizo mediante un video denominado 'Cosas que suponen de mí' en su canal de YouTube.

"Supongo que sigues enamorada de Andy", escribió una de las seguidoras de Lina Tejeiro, a lo que ella negó esta afirmación, pero sí recalcó que no lo ha olvidado y que el tipo de amor que siente por él es distinto.

"Obviamente lo voy a querer, yo creo que por el resto de mi vida. (...) Pero cuando digo querer, es un amor diferente; el amor evoluciona o cambia", dijo la influencer.

Y agrego que "es una persona que fue muy importante en mi vida, una persona con la que duramos muchísimos años, donde intentamos muchísimas veces reconstruir una relación, pero finalmente, la situación no nos lo permitió".

Además, Lina Tejeiro dio una breve explicación de la razón por la que quizás no funcionó su relación con Andy. "No estábamos como maduros emocionalmente, no estábamos estables tampoco", dijo.