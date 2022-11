Lina Tejeiro habría explicado la razón de su ruptura con Juan Duque: "No me gusta conformarme"

Durante los últimos meses, Lina Tejeiro ha dado de qué hablar debido a su situación sentimental. Su última relación fue con el influencer Juan Duque; sin embargo, hace poco confirmaron su ruptura. ¿Cuál fue la razón?



La actriz de 'Padres e hijos' publicó un mensaje que muchos interpretaron como la razón de su ruptura con Duque. Lina Tejeiro empezó diciendo que "hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas".

Agregó: "Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía. Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté".

La mayoría de sus seguidores interpretaron el mensaje como una indirecta para su expareja. Algunos internautas la criticaron, pero la actriz se defendió.



"Neni, pero tú cambias cada rato de rímel, no será más bien que la defectuosa eres tú", le dijo un usuario, a lo que ella respondió: "Habló la que lleva 8 años con el mismo rímel que ya ni le pinta y se conforma con cualquier cosa".