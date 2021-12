Lina Tejeiro hace revelación sobre salud de su papá tras ser asociado en escándalo de narcotráfico

Luego de conocerse que el abogado Abelardo de la Espriella representaría a Lina Tejeiro tras la vinculación de su papá en un escándalo de narcotráfico, la periodista Graciela Torres, conocida como la Negra Candela, se rectificó sobre la información suministrada en esa ocasión señalando que “ni Lina Fernanda González Tejeiro ni su padre tienen vínculo alguno con el cargamento de droga incautado”.

Esto en relación con la noticia sobre un gran cargamento de droga incautado en Buenaventura, Valle del Cauca, a mediados de noviembre.

Al respecto el general Ricardo Augusto Alarcón, director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, dijo en esa ocasión “esta droga hace parte del segundo envío de una organización, la cual es liderada por el padre de una importante actriz colombiana”, pero hasta el momento no se ha revelado ningún nombre.

A raíz de la información que empezó a circular, Lina Tejeiro contrató los servicios del abogado Abelardo de la Espriella.

“La perversidad de las redes sociales destrozó en minutos el buen nombre de Lina Tejeiro”, manifestó el abogado.

A propósito de la rectificación periodística, por primera vez Lina Tejeiro se refirió a esta situación y cómo afectó especialmente a su papá.

“Hoy me levanté con la rectificación de una información completamente falsa que había salido hace un tiempo y a partir de esto que sucedió quiero dejarles un mensaje y es que tengamos mucho cuidado con lo que decimos cuando solo oímos y no tenemos pruebas y no tenemos fundamentos de algo, porque es muy grave lo que podemos ocasionar en algunas personas”, manifestó.

“Para los que no saben mi papá es un paciente psiquiátrico hace ya algunos años y a raíz de todo este chisme que se regó y se replicó en todas las redes, pues tuvo una recaída en su salud mental y emocional; y todo porque decidieron decir que supuestamente mi papá era el dueño de un cargamento que no tenía nada que ver”, agregó.

Lina Tejeiro señaló que debido a esta situación su padre tenía miedo de salir, sufría ataques de pánico y ansiedad.

“Espero que algún día puedan conocer la historia de mi papá. Mi papá vive en Villavicencio, en su casita, con su familia, los que lo conocen saben de qué les hablo y no es justo quitarle la paz mental a una persona sin conocer a fondo la verdad de una noticia solo replicar por replicar con la intención de hacer daño”, puntualizó.