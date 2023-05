Lina Tejeiro hizo reveladora confesión sobre Andy Rivera: "Nunca me dieron mi lugar"

En una entrevista para Human of Interest en YouTube, Lina Tejeiro hizo fuertes declaraciones acerca de su relación pasada con Andy Rivera. La actriz de 'Un rabón con corazón' se sinceró sobre el motivo principal por el que su noviazgo con el cantante llegó a su fin.



Según Lina Tejeiro, el intérprete de 'Será lo mejor' nunca le dio el lugar que a ella le correspondía como su pareja.

"Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia. Nunca me dieron el título de la novia... Yo me lo podía dar, pero, si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces qué soy?", expresó.

Además, Lina Tejeiro comentó que uno de los más grandes anhelos para su vida amorosa es encontrar a una persona que le dé el valor que ella se merece.

Las palabras de la actriz provocaron comentarios como "Me encanta mucho la personalidad de Lina 💕", "Qué linda persona es Lina Tejeiro. Le deseo lo mejor, es una persona muy auténtica", "Ojalá algún día encuentre el hombre que ella se merece" y "Entiendo perfectamente todo lo que siente Lina. Me he identificado con la mayoría de cosas que ha dicho".

Por otra parte, Linda Tejeiro ha tenido un largo proceso de recuperación tras someterse a una segunda extracción de biopolímeros a inicio de 2023.

En enero habló sobre lo que ha sufrido por estas sustancias y dijo: "Otra vez empecé a tener síntomas y reacciones. Mi salud se empezó a ver muy afectada, tenía muchos dolores, muchos calambres. Una de las razones por las que estuve hospitalizada por los riñones fue porque los biopolímeros me bajan demasiado las defensas".

Tras el primer procedimiento quirúrgico creyó que no iba a volver a tener ningún síntoma, pero debió ingresar nuevamente al quirófano.

Tomada de Instagram @linatejeiro

Ya han pasado varios meses desde que ingresó a cirugía y en medio de una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram (@linatejeiro), uno de sus seguidores le preguntó cómo seguía su salud. Ante la inquietud, Lina Tejeiro respondió: “Ay, si les contara. Yo sigo en recuperación. Me operé el 12 de enero de la segunda extracción de biopolímeros de espalda, sigo fajada, sigo con una espuma aquí (en la espalda baja) porque sigo drenando”.

Y añadió: “Esta recuperación ha sido demasiado lenta, pero de mucho aprendizaje. Valdrá la pena”.

Aunque muchos pensaron que su distanciamiento en redes sociales se debía a un “nuevo amor”, afirmó que su ausencia se dio por el proceso de recuperación, pero que ha intentado estar en contacto con sus seguidores porque ellos “la recargan”, pues le ayudan a pensar que en cualquier momento ya va a estar bien.