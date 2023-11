Lina Tejeiro impactó con su disfraz de Halloween y causó ternura con los de sus mascotas

La actriz Lina Tejeiro no se perdió la celebración de Halloween y sorprendió con dos disfraces diferentes. Además, enterneció a todos sus seguidores al mostrar que incluso sus mascotas se vistieron con divertidos atuendos en ese día.



En primera medida la actriz llanera se unió a los creadores de contenido conocidos como Los de Ñam para recrear algunos de los personajes principales de la historia de El jorobado de Notre Dame, de Disney.

Lina Tejeiro se disfrazó de la gitana Esmeralda y recibió muy buenos comentarios por parte de sus seguidores. "Son increíbles", "Hablemos de lo hermosa que se ve Lina Tejeiro", "Se superaron", "Que nadie más haga nada", se lee en varias reacciones.

Pero eso no fue todo, la actriz también disfrutó de Halloween en su casa con sus familiares y mascotas. En esta celebración, destacaron los disfraces de sus animales y los aterradores atuendos de su familia.



Recientemente Lina Tejeiro sufrió la pérdida de su perrita Frida, por lo que en su hogar ahora solo quedan cuatro canes y un gato. La famosa decidió ponerle un disfraz a cada una de sus mascotas, las cuales enternecieron las redes sociales.

Al gato le colocó unas orejas de conejo, mientras que a los perros los disfrazó de pato, pirata, músico y vaquero. Cada uno de ellos protagonizó una foto en la que presumía su atuendo.

Por su parte, Lina Tejeiro se vistió completamente de negro y utilizó una máscara de bruja, atuendo que completó con un sombrero negro y puntiagudo. Sus familiares también lucieron máscaras espeluznantes.

El pasado 27 de septiembre, a sus más de 10 millones de seguidores, Lina Tejeiro informó que su perrita Frida murió de manera sorpresiva , como lo detalló en su publicación, acompañada de varias fotos y videos de la mascota.

"Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor. ¿Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros. ¿Cómo voy hacer para levantarme y no verte? Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estas aquí. Te amo y te amaré por siempre mi loquita", concluyó la famosa en su publicación.