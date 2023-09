Lina Tejeiro lamentó la partida de un ser querido: "¿Cómo voy hacer para levantarme y no verte?"

Lina Tejeiro conmovió a sus seguidores en redes sociales al anunciar la muerte de su perrita Frida. La noticia, además de triste, fue sorpresiva para sus seguidores, pues no se tenía información de que la mascota de la actriz estuviera pasando por complicaciones de salud.



La famosa actriz llanera está de luto, luego de que uno de sus perros de raza pomerania muriera este miércoles, 27 de septiembre de 2023. Frida era parte de la familia de mascotas que vive con Lina Tejeiro, conformada por cinco caninos y un gato.

A sus más de 10 millones de seguidores, Lina Tejeiro informó que Frida murió este miércoles de manera sorpresiva también para ella, como lo detalló en su publicación, acompañada de varias fotos y videos de la mascota.

"Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aún no entiendo por qué, todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos", empezó escribiendo la actriz de 31 años.



A través de sus redes sociales, Lina Tejeiro comparte diferentes aspectos de su día a día, entre ellos, su amor por los animales. Motivo por el que no ha sorprendido a sus seguidores que la famosa exprese un gran dolor por la pérdida de uno de sus perros.

De hecho, desde que la actriz pudo irse a vivir a su casa propia con un gran jardín, su número de mascotas creció considerablemente. La actriz tiene a sus perros Kimmy, Romeo, Coco y Neruda, y a su gato Da Vinci.

Publicidad

"Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor. ¿Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros. ¿Cómo voy hacer para levantarme y no verte? Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estas aquí. Te amo y te amaré por siempre mi loquita", concluyó la famosa en su publicación.



La publicación de Lina Tejeiro se ha llenado de mensajes de apoyo de sus amigos y seguidores. Entre ellos destaca su mejor amiga, la cantante Greeicy Rendón, quien le escribió que "fue feliz y te hizo muy feliz… Recibió lo mejor y te dejó recuerdos inolvidables. Te amo y entiendo completamente el sentimiento que tienes ahora".