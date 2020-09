Lina Tejeiro luce sus curvas tras cirugía de extracción de biopolímeros

Lina Tejeiro mostró en bikini cómo luce su figura tras su cirugía de extracción de biopolímeros.

La actriz publicó a través de sus historias de Instagram un video modelando, desde casa, un taje de baño.

En las imágenes, la llanera exhibe sus curvas voluptuosas y tonificadas.

Tras la publicación, la actriz fue cuestionada por usar bikini para estar en casa a lo que respondió:

“Me están preguntando que por qué me pongo vestido de baño en mi casa… bueno la verdad es porque se me da la gana (risas). No, mentiras, porque me gusta llevar un chequeo del proceso de cómo voy avanzando en mis objetivos, qué tanto he llegado a mi meta con mi cuerpo y porque extraño la playa”.

Lina se sometió en julio a una riesgosa intervención para retirarse biopolímeros de los glúteos, por lo que sus seguidores le preguntaron cómo va su recuperación y qué pasó con la cicatriz que le quedó luego de la cirugía.

“Lo otro que me están preguntando es por mi cicatriz, que qué me la hice, que dónde está, que por qué no se ve y ahí está, sino que el panty la tapa, miren ahí está”, dice la actriz en el video.

Esta no es la primera vez que Lina enseña las secuelas de los biopolímeros. Tras su experiencia, la colombiana ha sido enfática en el tema de las intervenciones estéticas y constantemente invita a sus seguidores a quererse tal y como son para evitar un proceso tan doloroso como el que está enfrentando.

