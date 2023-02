Lina Tejeiro mostró imágenes de su reciente cirugía de extracción de biopolímeros

Fue el pasado 12 de enero cuando Lina Tejeiro le contó a sus seguidores que volvió a tener quebrantos en su salud por culpa de los biopolímeros que tenía en sus glúteos. Por tal razón, la actriz se sometió a una nueva cirugía de extracción.



"Otra vez empecé a tener síntomas y reacciones. Mi salud se empezó a ver muy afectada, tenía muchos dolores, muchos calambres. Una de las razones por las que estuve hospitalizada por los riñones fue porque los biopolímeros me bajan demasiado las defensas", comentó la actriz en su momento.

Añadió: "Me operan nuevamente y con toda la fe puesta en Dios de que esta sea la última vez que tenga una cirugía de biopolímeros. Emocionalmente, obvio, esto me ha afectado muchísimo, porque yo creía que no iba a volver a tener ningún síntoma".



Recientemente, la actriz de 'Padres e hijos' reveló algunas fotografías de cómo fue su intervención quirúrgica. Una de las imágenes que más llamó la atención fue en la que Lina Tejeiro mostró la cicatriz que le quedó luego de la extracción de estas sustancias.

Lina Tejeiro también escribió lo siguiente: "Mi espalda y cicatriz se inflamaron y me dolían. 🤕 Me dieron de alta, pero me salió una alergia en toda la cara, estaba muy triste. 🥺".

Y es que son varias las famosas que han tenido complicaciones por cuenta de los biopolímeros. Algunas de ellas son Elizabeth Loaiza, La Segura, Yina Calderón y Jessica Cediel.

Publicidad