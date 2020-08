Lina Tejeiro muestra cicatrices de la cirugía de biopolímeros y envía poderoso mensaje

La actriz Lina Tejeiro volvió a referirse a la complicada cirugía a la que tuvo que someterse para retirar de su cuerpo los biopolímeros que le fueron inyectados en los glúteos hace seis años.

Esta vez lo hizo para responder una pregunta que le envío uno de sus seguidores en Instagram: “¿qué experiencia te ha dejado la operación que tuvieron que realizarte?”.

“Me dejó una cicatriz en mi cuerpo bastante grande que todos los días me recuerda que yo soy mucho más que una cicatriz en mi cuerpo, y que yo soy mucho más de lo que ven físicamente. Realmente lo que importa es lo que hay adentro, lo que le das a los demás, que lo que tienes físicamente”, dijo en un video en el que, además, mostró parte de la herida.

Lina Tejeiro muestra cicatrices de su cirugía

Durante la misma ronda de preguntas, Lina Tejeiro también relató que cometió muchos errores para bajar de peso “porque me hacía todo lo que me decían” y dejó un consejo.

A la pregunta “cuándo estabas gordita y querías bajar de peso, ¿qué fue lo primero que hiciste?”, respondió contundentemente: “lo primero que hice fue cometer muchos errores, porque ¡ay, Dios mío! Me hacía todo lo que me decía: tomaba pastas para adelgazar, hacía dietas, cuantas me inventaban”.

Y puntualizó: “lo que hay que hacer es ir a donde un profesional, sea un entrenador – si quieres hacer ejercicio-, sea un nutricionista- si quieres una dieta especial o un endocrinólogo”.