Lina Tejeiro muestra cómo le quedó el rostro tras ser mordida por su perro

Lina Tejeiro le contó a sus seguidores de Instagram que Romeo, uno de sus perros, la mordió en la cara. Todo inició cuando el canino estaba dormido y ella se acercó para darle un beso; sin embargo, el animal se asustó y la atacó.

"Miren lo que me pasó. Romeo me mordió, pero no es culpa de él. Él estaba dormidito, profundo, y yo me acerqué a darle un beso. Seguro no hice el ruido suficiente y de una me mordió; él ni siquiera se despertó, reaccionó directo a morder", comentó Lina Tejeiro.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores, pues solo se trató de una pequeña herida. Además, Lina Tejeiro compartió en otras historias que se puso sábila congelada en la cara para eliminar la hinchazón.

"Él tiene todas las vacunas. Solo fue un pellizco y un rasguñón, pero no me rompió como tal", concluyó la joven.