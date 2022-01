Lina Tejeiro muestra cómo se ve hoy su cicatriz tras cirugía de biopolímeros

Lina Tejeiro compartió con sus seguidores una foto de cómo se ve hoy su cola y la cicatriz que le quedó tras la cirugía de extracción de biopolímeros.

La actriz se sometió al procedimiento en 2020 debido a que esta sustancia estaba afectando su salud.

En una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, a través de Instagram, uno de ellos le preguntó por la cicatriz, la cual ella mostró sin tapujo alguno. También le preguntaron si era posible borrarla un poco más, a lo que ella respondió:

“Hace unos meses me había hecho una sesión de láser fraccionado y eso me ayudó un montón a desvanecerla, pero no volví, no he estado juiciosa, si estuviera juiciosa ya no se notaría. Tampoco he tenido el afán de querer borrarla porque no me molesta”.

Asimismo, sus seguidores le consultaron si en su momento le retiraron todos los biopolímeros.

“Sacar el 100% de los biopolímeros es casi imposible, pero mi cirujano me sacó prácticamente yo creo que un 90% y no necesito más cirugías, ya con la que tuve hace dos años es suficiente”, aseguró Lina Tejeiro.

Esta es la foto que compartió la actriz. Advertencia imágenes sensibles.

Lina Tejeiro muestra cicatriz en su cola.