Lina Tejeiro narró conmovida el milagro que vivió con sus mascotas: "Van a decir que estoy loca"

Luego de dos meses de haber perdido a Frida, una de sus mascotas, la actriz Lina Tejeiro reveló a sus seguidores que vivió una especie de 'milagro' con sus otros animales en casa.



A través de sus historias de Instagram, la actriz llanera recordó a sus seguidores que se estaban cumpliendo dos meses de la muerte de su perrita Frida. Sorprendió mostrando un video de su perro Neruda y su gato DaVinci muy cercanos.

Lina Tejeiro se mostró conmovida hasta las lágrimas por el video y procedió a explicar a sus seguidores lo que estaba pasando. "Ustedes van a decir que yo estoy loca, pero Frida parece que se hubiera metido en el cuerpo de Neruda, últimamente Neruda tiene unas actitudes tan de Frida".

La actriz reveló que lo sorprendente del video de sus mascotas es que, antes de la muerte de Frida, su perro Neruda no quería al gato y que, de hecho, el único perro que convivía tranquilamente con el felino era Frida.



"Les juro que Neruda no determinaba al gato y ahora no se separan, es como ver a Frida ahí", señaló entre lágrimas la famosa.

Tejeiro siguió con su explicación y señaló que "la única que quería al gato era Frida, porque Romeo no lo quiere ni poquito, Coco y Kimmy ni lo determinan. El gato solo pudo relacionarse con Frida, él la bañaba y ella aprendió a bañarlo".

"Cuando Neruda llegó, se hizo super amigo de Frida, pero tampoco quería al gato. Desde que se fue Frida es como si ella estuviera en Neruda, es increíble", concluyó la actriz.



¿Qué le pasó a la mascota de Lina Tejeiro?

Recientemente Lina Tejeiro sufrió la pérdida de su perrita Frida, por lo que en su hogar ahora solo quedan cuatro canes y un gato. El can murió luego de algunas complicaciones en medio de una cirugía de esterilización.

A sus más de 10 millones de seguidores, Lina Tejeiro informó que Frida murió de manera sorpresiva también para ella, como lo detalló en su publicación, acompañada de varias fotos y videos de la mascota.

"Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor. ¿Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros¿? ¿Cómo voy hacer para levantarme y no verte? Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estas aquí. Te amo y te amaré por siempre mi loquita", concluyó la famosa en su publicación.