Lina Tejeiro no se quedó callada y así le respondió a quien insinuó que era interesada

Luego de que Andy Rivera luciera su nueva costosa adquisición en redes sociales, una camioneta BMW M50i, una persona hizo un comentario mencionando a Lina Tejeiro, el cual no le cayó para nada bien a la actriz.

“Adivinen quién le va a escribir en 3, 2, 1: Lina Tejeiro”, fue el comentario que se hizo viral en Instagram.

A Lina Tejeiro no le gustó que insinuaran que era una interesada por lo que respondió con un mensaje contundente.

“No mi hermosa, un carro que me puedo dar yo misma no me deslumbra, ni me sorprende. Que tú busques hombres por sus cosas materiales no quiere decir que todas las mujeres lo hagamos. No trates de normalizar lo que tú haces”, afirmó la actriz.

Aunque la relación entre Andy Rivera y Lina Tejeiro no acabó en los mejores términos, ella expresó que se alegraba mucho por él.

El cantante pereirano compartió con sus seguidores este nuevo logro para motivarlos a perseguir sus sueños.