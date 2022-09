Lina Tejeiro preocupa a sus seguidores con historias desde el hospital: ¿qué le pasó?

Este miércoles la actriz Lina Tejeiro se dejó ver, acompañada de su mamá, en el hospital. La joven tuvo que acudir al médico por un fuerte y prolongado dolor de espalda. Según explicó, esto se debe a una condición que la afecta desde que era una niña.

“Estoy hospitalizada desde ayer porque tenía un dolor de espalda que me estaba matando y se empezó a ir hacia adelante, hacia la vejiga, y resulta que es que yo sufro de reflujo urinario”, comentó en sus historias de Instagram.

“Eso hace que no evacúe completamente la orina y genere infecciones urinarias”, aclaró ante comentarios de que estas situaciones se presentan tras sostener relaciones sexuales sin protección.

“Me vine para la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis porque siempre me da eso”, comentó.

Lina Tejeiro señaló también que cuando estaba niña le tocaba aguantarse las ganas de orinar hasta que le dieran permiso, ya que estudiaba en un colegio militar.

“Todo esto desencadenó en mí problemas en mis riñones”, indicó.

La actriz agradeció a sus seguidores por preocuparse y estar pendientes de ella y su salud.