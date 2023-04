¿Lina Tejeiro quiere ser mamá? Vea lo que dijo la actriz en redes sociales

En varias oportunidades, Lina Tejeiro ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes reflexivos sobre amor propio. En esta ocasión, la protagonista de 'Un rabón con corazón' expresó su deseo de convertirse algún día en mamá.



"Este proceso de amarme ha sido largo pero enriquecedor, estoy construyendo mi mejor versión. No solo para mí, que es lo más importante, si no para esa persona que será mi amor, que despertará en mi ese sentimiento de amar bonito, de ser mamá y que valorará cada pedacito de mi ser. Esa persona que llegue a mi corazón será el reflejo de mi autoestima", dijo Lina Tejeiro.

Sus seguidores de inmediato la respaldaron. "Te lo mereces, bonita ❤️🙏", "Es la mejor decisión que has podido tomar. Muchas felicitaciones 👏🏻" y "Excelente. Ojalá Dios te lo mandé y que conozca tu corazón para que seas feliz" fueron algunos de los comentarios.

— LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) April 22, 2023

Los problemas de Lina Tejeiro por biopolímeros

Lina Tejeiro también ha atravesado complicaciones en su salud por causa de los biopolímeros. El pasado 12 de abril, cumplió tres meses de su segunda extracción y retiro de biopolímeros.

"Esta vez fue en la espalda y estoy drenando por la espalda. Me sigue saliendo agua de la espalda”, manifestó el pasado 5 de abril.

Debido a esto, la actriz señaló que aún debe usar faja y hacerse curaciones: “Sigo limitada, en muchos aspectos de mi vida, y eso me frustra emocionalmente”.

Un seguidor de Lina Tejeiro también aprovechó para preguntarle si en algún momento ella optaría por retirarse los implantes mamarios, teniendo en cuenta que muchas mujeres han desarrollado con los años el síndrome de Asia, que consiste en una “reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña al organismo”, en este caso los implantes.

A esta inquietud, Lina Tejeiro respondió: “Sí, es una decisión que, tarde o temprano, tengo que tomar. Mi doctor me lo dijo, que por todos los síntomas que he presentado anteriormente, que son los del síndrome de Asia, lo ideal es que me explante los senos”.

Y anotó: “Vamos a ver, cuándo me sentiré lista para tomar esa decisión”.

Respecto al retiro de los biopolímeros indicó que hace unos siete meses identificaron que estos habían migrado de los glúteos a la espalda, razón por la que tuvo que volver al quirófano.

Su primera cirugía para sacarlos fue en 2020. La actriz aseguró que los biopolímeros no pueden extraerse en su totalidad “porque cuando migran llegan a partes del cuerpo donde es imposible retirarlos”.