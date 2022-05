Lina Tejeiro responde a quienes critican su cuerpo: "Si no te gusta, pues no lo mires"

Lina Tejeiro es una de las actrices más virales en redes sociales. No obstante, la colombiana fue objeto de varias críticas después de que compartió una fotografía en la que aparece al natural.

En la foto se observa a Lina Tejeiro con ropa deportiva, sin maquillaje, cansada y sudando. La actriz acompañó la publicación con esta descripción: "Y ¿por qué te inscribiste a un triatlón? Porque me gusta sentir cómo que me voy a morir 🏃🏽‍♀️ 🏊‍♀️ 🚣".

Publicidad

Tras recibir varios comentarios negativos, Lina decidió dar una contundente respuesta. "¿Que se me ven los pezones? ¡Pues porque tengo pezones! ¿Que me veo diferente sin maquillaje? ¡Claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte!", escribió en sus historias de Instagram.

Y añadió: "¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo? Pues porque necesitas sentirte mejor con tu cuerpo, pero criticando a otros. No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gusta, pues no lo mires".